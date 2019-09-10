AB ülkelerine otomotiv ihracatı yüzde 10 arttı
2 saat önce
Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustosta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolarlık dış satım yaptı.
Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustosta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolarlık dış satım yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:25
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