AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi - Son Dakika

AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi

22.03.2021 11:51
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, aralarında Türkiye ile ilişkilerin de bulunduğu dış politika konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, aralarında Türkiye ile ilişkilerin de bulunduğu dış politika konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanların 25-26 Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacını taşıyan toplantının resmi gündeminde, Türkiye-AB ilişkileri, Güney Komşuluğu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile videokonferans yönetimiyle görüş alışverişi ve güncel konular bulunuyor.

Güncel konular arasında Rusya, Myanmar, Venezuela, Hong Kong, Batı Balkanlar ve Gürcistan başlıkları yer alıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 10 Aralık 2020'deki zirve toplantısında, Türkiye ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini belirlemek için liderler tarafından mart zirvesinde sunulmak üzere rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Dışişleri bakanlarının toplantısında, bu rapora son şeklinin verilmesi bekleniyor. Raporda, Türkiye ile ilişkilerde diyalog yolunun tercih edilmesine vurgu yapılacağı öngörülüyor.

AB yönetimi, Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gidişat bulunduğunu ve bunun korunması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç, NATO üyesi, AB aday ülkesi ve AB'nin önemli bir ortağı olduğunu hatırlatan AB yetkilileri, ilişkileri rayına oturtmak ve mevcut sorunların çözümü için çabalamak için çalışılması gerektiğine işaret ediyor.

AB tarafı, bir yandan da olumlu gidişi sürdürmenin Türkiye'nin tavrına bağlı olduğunu, ilişkilerin yönünü belirlemek için birçok seçeneğin masada olduğunu söylüyor.

Borrell, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya konularının toplantıdaki ana gündem maddelerinden ikisi olacağını söyledi.

Bugün uzun bir toplantı yapacaklarını belirten Borrell, toplantı sonrasında akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ilişkileri değerlendireceklerini bildirdi.

Borrell, Myanmar'da ordunun yaptığı darbe sonrası 11 Myanmarlı yetkiliye yaptırımların kabul edileceğini de aktardı. Toplantıda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uygulamalar nedeniyle Çinli bazı yetkililere de yaptırım kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği, Politika, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi - Son Dakika


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