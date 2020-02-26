AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanlarının, "Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya yönelik çağrısı" Avrupa basınında geniş yer buldu.

Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Polonya, İtalya, Belçika, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Litvanya, Estonya ve Portekiz dışişleri bakanlarının, Alman t-online haber portalı için ortak kaleme aldıkları makale, Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları tarafından da haberleştirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin manşetten duyurduğu haberde, "Suriye rejimine ve Rusya dahil destekçilerine, çatışmaların derhal durması konusunda çağrıda bulunuyoruz." başlığı kullanıldı.

İsveç'in DN Debate gazetesi ise "Suriye rejimi İdlib'e saldırılarını sonlandırmalı" diyerek, bakanların ortak kaleme aldığı makaleden "Terörizmle mücadele uluslararası insani hukukun ihlalini meşru kılamaz." kısmını öne çıkarıldı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa da "İdlib'deki insani felaket durdurulsun" başlığını kullandı.

İspanyol El Pais gazetesi ise "Suriye'de işlenmiş suçların cezasızlığına karşı" başlığıyla yayınlandığı haberde, "Çok sayıda AB dışişleri bakanı, Suriye rejimine ve müttefiklerine 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uyma çağrısı yaptı." ifadelerine yer verdi.

Belçika'da Flamanca yayımlanan de Tijd gazetesinin haberinde de "Sadece siyasi müzakereler Suriye'deki insani trajediyi durdurabilir." başlığı kullanıldı.

Bakanlardan siyasi çözüm vurgusu

Bakanların ortak kaleme aldığı makalede, "Suriye rejimini ve destekçilerini, bu saldırıyı sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırıyoruz. Onları, savaşı derhal durdurmaya, uluslararası insani hak ve hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"Rusya'yı, Türkiye ile İdlib'deki korkunç durumu hafifletmek ve siyasi bir çözüme katkıda bulunmak için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz." ifadelerine de yer verilen makalede, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Suriye'nin kuzeybatısına taşınması talebini bloke etmemesi de istenmişti.

Suriye'deki krizin ancak siyasi bir süreçle atlatılabileceği kaydedilen makalede, rejimin sadece askeri stratejiye odaklandığı bildirilmişti.