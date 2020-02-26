AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika

AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanlarının, "Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya yönelik çağrısı" Avrupa basınında geniş yer buldu.

AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin dışişleri bakanlarının, "Suriye rejimini ve destekçilerini İdlib'deki saldırıları sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya yönelik çağrısı" Avrupa basınında geniş yer buldu.

Almanya, Fransa, Hollanda, İrlanda, Polonya, İtalya, Belçika, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Litvanya, Estonya ve Portekiz dışişleri bakanlarının, Alman t-online haber portalı için ortak kaleme aldıkları makale, Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşları tarafından da haberleştirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin manşetten duyurduğu haberde, "Suriye rejimine ve Rusya dahil destekçilerine, çatışmaların derhal durması konusunda çağrıda bulunuyoruz." başlığı kullanıldı.

İsveç'in DN Debate gazetesi ise "Suriye rejimi İdlib'e saldırılarını sonlandırmalı" diyerek, bakanların ortak kaleme aldığı makaleden "Terörizmle mücadele uluslararası insani hukukun ihlalini meşru kılamaz." kısmını öne çıkarıldı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa da "İdlib'deki insani felaket durdurulsun" başlığını kullandı.

İspanyol El Pais gazetesi ise "Suriye'de işlenmiş suçların cezasızlığına karşı" başlığıyla yayınlandığı haberde, "Çok sayıda AB dışişleri bakanı, Suriye rejimine ve müttefiklerine 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uyma çağrısı yaptı." ifadelerine yer verdi.

Belçika'da Flamanca yayımlanan de Tijd gazetesinin haberinde de "Sadece siyasi müzakereler Suriye'deki insani trajediyi durdurabilir." başlığı kullanıldı.

Bakanlardan siyasi çözüm vurgusu

Bakanların ortak kaleme aldığı makalede, "Suriye rejimini ve destekçilerini, bu saldırıyı sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırıyoruz. Onları, savaşı derhal durdurmaya, uluslararası insani hak ve hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"Rusya'yı, Türkiye ile İdlib'deki korkunç durumu hafifletmek ve siyasi bir çözüme katkıda bulunmak için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz." ifadelerine de yer verilen makalede, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Suriye'nin kuzeybatısına taşınması talebini bloke etmemesi de istenmişti.

Suriye'deki krizin ancak siyasi bir süreçle atlatılabileceği kaydedilen makalede, rejimin sadece askeri stratejiye odaklandığı bildirilmişti.

Avrupa Birliği, Suriye, Avrupa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glasgow Rangers, Braga'yı saf dışı bıraktı
Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:13:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ülkelerinin İdlib çağrısı Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]