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AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek - Son Dakika

AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

16.02.2022 18:29
AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.

AB ülkelerinin liderleri, yarın yapılacak AB- Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.

AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.

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Avrupa Birliği, Brüksel, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek - Son Dakika
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