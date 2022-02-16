AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşecek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Rusya konusunda gayriresmi toplantı yapacak.
AB ülkelerinin liderleri, yarın yapılacak AB- Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.
AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.
Kaynak: AA
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