AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor - Son Dakika
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AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor

28.02.2022 15:13
AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri yardım bütçesi belirlemesinden sonra askeri yardımların koordinasyonu için bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri yardım bütçesi belirlemesinden sonra askeri yardımların koordinasyonu için bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının amacının AB ülkelerinin kendilerinin neler yaptığı ve AB'nin koordinasyonunu belirlemek olduğunu söyledi.

Borell, 500 milyon avroluk bütçenin Ukrayna'ya yüksek vasıflı silahlar, anti tank silahları, yakıt gibi ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağını bildirdi.

Borrell, "Savaş şiddetli şekilde sürüyor. Kiev, Harkiv direniyor. Rusya büyük kayıplar veriyor. Ancak biz mühimmat, yüksek vasıflı silahlar, anti tank silahları ve tanklar için, uçaklar için yakıt sağlamalıyız. Bütün bunların koordine edilmesi gerekiyor." dedi.

" Belarus'un nükleer ülke olmasının ne anlama geldiğini biliyoruz"

Belarus'ta dün yapılan anayasa değişikliği referandumuna da değinen Borrell, referandumu tanımadıklarını belirterek "Sahte referandum Belarus'a nükleer ülke olma statüsü sağlayacak. Bu çok tehlikeli. Belarus'un nükleer ülke olmasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu, Rusya'nın nükleer silahlarını Belarus'a koyması demektir. Bu çok tehlikeli bir yol." diye konuştu.

Ukrayna'nın üyelik talebi gündemde değil

Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in acilen AB üyeliği talebi hakkındaki soruya, "Bugün bu konu gündemde değil. Şu anda çok daha acil, pratik konulara bakmalıyız. Üyelik yıllar alacak bir süreç. Biz önümüzdeki yıllara değil, önümüzdeki saatlerde ne olacağına bakmalıyız." yanıtını verdi.

Ukrayna'nın bir AB perspektifi olduğunu hatırlatan Borrell, şu anda Rusya'nın saldırısıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Belarus, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor - Son Dakika


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