AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılar
Rusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilir
Ekonomi yönetimi sorgulanıyor
Bürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyor
Dış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı
Kaynak: DailyMotion.com
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Son Dakika › Güncel › AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir - Son Dakika
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