AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir - Son Dakika
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AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir

14.10.2022 09:44

AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılarRusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilirEkonomi yönetimi sorgulanıyorBürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyorDış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı.

AB Türkiye raporundan Türkiye'ye uyarılar

Rusya'yla ticaret, Gümrük Birliği'ni riske atabilir

Ekonomi yönetimi sorgulanıyor

Bürokrasinin siyasallaşmasına dikkat çekiliyor

Dış politika analisti Barçın Yinanç ve AB Uzmanı Nilgün Arısan Eralp yorumladı

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Kaynak: DailyMotion.com

Avrupa Birliği, Barçın Yinanç, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB uyardı: Rusya'yla ticaret Gümrük Birliği'ni riske atabilir - Son Dakika
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