AB üye ülkelerin iklim planlarını yetersiz buldu
1 saat önce
AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji ve iklim planlarının 2030 yılı hedeflerini karşılamadığını açıkladı.
AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji ve iklim planlarının 2030 yılı hedeflerini karşılamadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:53
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