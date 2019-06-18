Son Dakika Haberleri: AB üye ülkelerin iklim planlarını yetersiz buldu
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AB üye ülkelerin iklim planlarını yetersiz buldu

1 saat önce

AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji ve iklim planlarının 2030 yılı hedeflerini karşılamadığını açıkladı.

AB üye ülkelerin iklim planlarını yetersiz buldu, System.String[]
AB Komisyonu, üye ülkelerin enerji ve iklim planlarının 2030 yılı hedeflerini karşılamadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:53 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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