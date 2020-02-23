AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım - Son Dakika

AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

AB üyelerinden Çin'e Kovid-19'la mücadele için yardım, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan ve Slovenya'nın Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.

Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, "Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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