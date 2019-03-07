AB Üyesi 28 Ülkenin de Dahil Olduğu 36 Ülke, Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetini "En Sert" Şekilde...
54 dakika önce
AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.
AB
üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:51 Kaynak: AA
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