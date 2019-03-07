Son Dakika Haberleri: AB Üyesi 28 Ülkenin de Dahil Olduğu 36 Ülke, Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetini "En Sert" Şekilde...

AB Üyesi 28 Ülkenin de Dahil Olduğu 36 Ülke, Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetini "En Sert" Şekilde...

54 dakika önce

AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

AB Üyesi 28 Ülkenin de Dahil Olduğu 36 Ülke, Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetini
AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini "en sert" şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:51 Kaynak: AA

Cemal Kaşıkçı, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı

Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan! Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:45:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Üyesi 28 Ülkenin de Dahil Olduğu 36 Ülke, Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayetini "En Sert" Şekilde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]