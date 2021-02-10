AB üyesi 5 ülke, Suriye anayasa komitesinin anayasal reform taslağı hazırlamakta başarısız olduğunu bildirdi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 3 ülke Fransa, Estonya ve İrlanda ile eski üyelerden Almanya ve Belçika, Suriye anayasa komitesinin 5 tur görüşmenin ardından anayasal reform taslağı hazırlamakta başarısız olduğunu ve komitenin bu şekilde devam edemeyeceğini açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in konseyi kapalı oturumda bilgilendirmesinin ardından Fransa, Estonya, İrlanda ile BMGK'nın eski üyeleri Almanya ve Belçika tarafından yapılan ortak açıklamada, anayasa komitesinin 1,5 yılda yapılan 5 tur toplantının ardından önemli bir ilerleme kaydedemediğine işaret edildi.

Suriye rejiminin süreci engellemeye devam ettiği, muhaliflerin ve Suriye Özel Temsilcisinin tekliflerine yapıcı yaklaşmadığı ifade edilen açıklamada, "Sonuç olarak ortada hala bir anayasa reformu taslağı yok. Suriye rejimi, etkili çalışma yöntemleri ve komitenin çalışmalarını anlamlı bir şekilde yürütmesi için gündem belirlenmesine bile izin vermedi. Bir sonraki toplantı için planlanmış bir tarih yok. Bu şekilde devam edemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rejime siyasi sürece dahil olması çağrısı yapılan açıklamada, Suriye'de BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olmayan bir seçimin tanınmayacağı belirtildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise Suriye krizinde "yapıcı uluslararası diplomasi" olmadan anayasa komitesinin yol alamayacağını ve komitenin çalışma yönteminin değişmesi gerektiğini söylemişti.