Son Dakika Haberleri: AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi
Son Dakika Güncel AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi

26 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

AB üyesi 5 ülkeden BMGK'ye Suriye toplantısı talebi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı"nı yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin harekatını görüşmek için toplantı talebinde bulundu.

BMGK'nin Suriye'deki son gelişmeleri yarın kapalı oturumda görüşmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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