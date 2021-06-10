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AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var? - Son Dakika
BBC

AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?

10.06.2021 19:26
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?, System.String[]

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, Türkiye'de 2019 yılında ele geçirilen MDMA ve eroin miktarı diğer tüm birlik üyesi ülkeleri geçti.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, Türkiye'de 2019 yılında ele geçirilen MDMA ve eroin miktarı diğer tüm birlik üyesi ülkeleri geçti.

Türkiye'de 2017 yılında 8 milyon 606 bin 765, 2018'de 8 milyon 409 bin 892 ve 2019'da da 8 milyon 695 bin 605 tablet MDMA; 2017 yılında da 17 ton, 2018 yılında 18 ton ve 2019 yılında da 20 tondan fazla eroin ele geçirildi.

AB üyesi ülkelerde 2019 yılında yakalanan ortalama eroin miktarı 307 kilogram iken; aynı yıl yakalanan ortalama MDMA miktarı da 1 milyon 345 bin 62 tablet olarak kaydedildi.

AB üyesi 27 ülke ile birlikte Norveç ve Türkiye'nin de yer aldığı raporda, pandemi ile beraber uyuşturucu satıcılığı işleri de internet ortamına taşındığı belirtildi. Sokak satışları düşerken satışlar genellikle evlere servis yöntemiyle yapıldı. Bunun için sosyal medya araçları ve mesajlaşma uygulamaları kullanıldı.

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin uyuşturucu ticaretinin etkilerinin ilerleyen yıllarda daha fazla anlaşılacağını ifade eden EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, yasaklara uyum sağlayabilen bir uyuşturucu pazarına şahit olduklarını dile getirdi.

Goosdeel, pandeminin psikolojik etkilerinin insanları daha tehlikeli uyuşturucular kullanmaya itebileceğini söyledi.

Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarında artış

Öte yandan raporda yer alan verilere göre Türkiye'de yakalanan bazı uyuşturucu miktarları da yıllara göre artış gösterdi.

Üye ülkelerde 2019'da 17 ton amfetamin ele geçirildi. Bunun 9,6 tonu Yunanistan'da; 2,8 tonu da Türkiye'de yakalandı. 2018'de üye ülkelerde bu miktar toplam 8 ton olarak kayda geçmişti. 2019 yılında 2018'e göre en yüksek amfetamin yakalama artışı ise 1,7 ton ile Polonya'da ve 1 ton ile Belçika'da oldu.

2017 ve 2018 yılında Türkiye'de yakalanan LSD miktarı toplam 427 doz iken, bu miktar 2019 yılında 25 bin 571 olarak kaydedildi. Bu kayda değer artışla birlikte Türkiye, 27 bin 501 doz LSD yakalayan İsveç'in ardından ikinci sırada yer aldı.

2019 yılında AB üyesi ülkelerde 465 ton işlemden geçmiş esrar, 313 bin ton da dişi hint keneviri ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de ise 28 bin ton işlemden geçmiş esrar ve 64 bin ton dişi hint keneviri şeklinde oldu.

Raporda üretilen esrarın sentetik maddelerle karıştırılmasındaki artış bakımından uyarılarda bulunuldu.

Metanfetamin kaynaklı uyuşturucu tedavilerin yüzde 90'ı Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya ve Türkiye'de gerçekleştirildi. Bu dört ülkede 2019 yılında toplamda 9 bin 200 kişi metanfetamin tedavisi gördü.

2019'da yaşlara göre aşırı doz uyuşturucu sebebiyle 30 yaş altı ölümlerin oranı en yüksek Türkiye'de gerçekleşti.

Bununla birlikte 2017'de 941 insan aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmesiyle rekor ölüm sayısı kaydedildi. Ancak bu sayı 2018'de 657; 2019'da ise 342 kişinin hayatını kaybetmesiyle düşüş eğilimi gösterdi.

Amfetamin kullanımına bağlı ölümlerde de Türkiye 2019'da ikinci sırada yer aldı. Almanya'da 124 kişi, Türkiye'de 55, Finlandiya'da ise 48 kişi öldü.

Raporda ayrıca Avrupa içerisinde organize suç örgütlerinin uyuşturucu üretimini artırdıkları da ifade edildi. Yasadışı bir biçimde uyuşturucu üretimi yapan 370 laboratuvara baskın düzenlendi.

AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?

Avrupa Birliği, Uyuşturucu, Türkiye, Eroin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var? - Son Dakika Dünya

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