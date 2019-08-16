AB uzaya ne kadar yatırım yapıyor, Çin ve ABD ile yarışabilecek mi?
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) 2018 yılında uzay çalışmalarına 2 milyar 120 milyon dolar harcadı. Brüksel, uzayda askeri güç kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve bu alanda dev yatırımlar yapan Çin, Rusya ve Hindistan ile yarışabilecek mi?
Avrupa Birliği
(AB) 2018 yılında uzay çalışmalarına 2 milyar 120 milyon dolar harcadı. Brüksel
, uzayda askeri güç kurmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ve bu alanda dev yatırımlar yapan Çin, Rusya
ve Hindistan
ile yarışabilecek mi? AB'nin öncü bir aktör olmak için projelere yeterince bütçe ayırıp ayırmayacağı sorgulanıyor.
AB bakanları kasım ayında uzay politikalarını belirlemek için keşif, uydu ve planlamayı yöneten Avrupa Uzay Ajansı
koordinasyonunda İspanya
'nın Sevilla
kentinde bir araya gelecek. Toplantıda hangi projelerin finanse edilip edilmeyeceği tartışılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03
Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar Tecavüze uğrayıp hamile kaldıktan sonra düşük yapan genç kız, 30 yılla yargılanıyor ABD basını: Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor