Son Dakika Haberleri: AB Vatandaşları: Brexit Bizi Etkilemez

AB Vatandaşları: Brexit Bizi Etkilemez

1 saat önce

VAKIF 28 ülkede 14-65 yaşları arasında 11 bin 700 kişiyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşması olarak bilinen Brexit krizi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

AB Vatandaşları: Brexit Bizi Etkilemez, System.String[]
VAKIF 28 ülkede 14-65 yaşları arasında 11 bin 700 kişiyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşması olarak bilinen Brexit krizi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan bu kamuoyu araştırması AB üye ülke vatandaşlarının yüzde 61'nin İngiltere'nin AB'den çıkmasının birliği büyük ölçüde etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya koydu.

EN KARAMSAR HOLLANDA VE FRANSA

Araştırmaya katılanların yüzde 27'si Brexit'in gerçekleşmesinin AB için olumsuz olacağını belirtirken geriye kalan yüzde 12 ise birliğin İngiltere olmadan daha iyi olacağına inandıklarını ifade etti. Ankete göre, Brexit kararı konusunda Hollandalılar ve Polonyalıların en karamsar olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:40 

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