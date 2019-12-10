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'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçimlere üç gün kala, ülkesinde yaşayan diğer Avrupa vatandaşlarıyla ilgili yorumları tepki topladı. Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi yeterince kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumlandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçimlere günler kala ülkesinde yaşayan diğer Avrupa vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumları göçmenlerden tepki topladı.
Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46
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