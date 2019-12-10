Son Dakika Haberleri: 'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki
Son Dakika Dünya 'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki - Son Dakika Dünya

'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçimlere üç gün kala, ülkesinde yaşayan diğer Avrupa vatandaşlarıyla ilgili yorumları tepki topladı. Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi yeterince kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumlandı.

'AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçası gibi kullandı' diyen Johnson'a tepki, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın seçimlere günler kala ülkesinde yaşayan diğer Avrupa vatandaşlarıyla ilgili yaptığı yorumları göçmenlerden tepki topladı.


Johnson'ın, "AB vatandaşları İngiltere'yi kendi ülkelerinin bir parçasıymış kullandı" ifadeleri yabancı düşmanlığının göstergesi olarak yorumladı.

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Boris Johnson, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46 
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