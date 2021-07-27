AB vatandaşlarının yüzde 70'i Covid-19'a karşı en az bir doz aşılandı - Son Dakika

- AB vatandaşlarının yüzde 70'i Covid-19'a karşı en az bir doz aşılandı

PARİS - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 70'inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Temmuz ayındaki aşı hedefine ulaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin vatandaşlarını Covid-19'a karşı Temmuz'daki aşılama hedefine ulaştığını duyurarak, "Avrupa Birliği sözünde durdu" dedi. Von der Leyen, AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az bir doz, yüzde 57'sinin iki doz aşılandığını açıkladı. Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatan von der Leyen, kendi sağlıkları için imkanı olan herkesi aşı olmaya çağırdı. Bu aşılama oranı ile AB'nin dünyada üst sıralarda yer aldığını ifade eden von der Leyen, aşılamadaki başarıyı sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şuana kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson olmak üzere Covid-19'a karşı dört aşıyı onayladı.