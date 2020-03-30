AB vatandaşlığı seçenler listesinde Türkler üçüncü sırada - Son Dakika

AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın, 2018 yılında AB vatandaşlığına geçenlerin sayılarını açıkladığı listede Türkler üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat, 2018 yılında AB vatandaşlığı seçenlerin sıralandığı listeyi yayınladı. Listede 2018 yılında toplamda 670 bin kişinin AB vatandaşlığını seçtiği açıklandı. Listenin ilk sırasında 67 bin 200 kişiyle yer alan Faslıların yüzde 84 oranında İspanya vatandaşlığını seçtiği kaydedildi. Listenin ikinci sırasında ise 47 bin 400 kişiyle Arnavutlar yer aldı. 28 bin 400 kişiyle listede üçüncü sırada yer alan Türklerin, yüzde 59'unun ise Alman vatandaşlığını tercih ettikleri tespit edildi.

Listede 23 bin 100 kişi ile dördüncü sırada yer alan Brezilyalıların, İtalyan ve Portekiz vatandaşlıkların tercih ettikleri görülürken, beşinci sırada AB üyesi olup Schengen kapsamında bulunmayan 21 bin 500 Romanyalının Almanya ve İtalya vatandaşlığını seçtikleri belirlendi. Listede altıncı sırada yer alan 18 bin 400 Cezayirli, Fransa vatandaşlığını alırken, geçtiğimiz günlerde AB'den ayrılan İngiltere'nin 16 bin 200 vatandaşının da Almanya ve Fransa vatandaşlığını tercih ederek yedinci sıraya yerleştiği kaydedildi. Listede sekizinci sırada bulunan 11 bin Suriyelinin de İsveç vatandaşlığına geçtiği görülürken, 15 bin 800 Rus da Almanya vatandaşlığını tercih ederek, dokuzuncu sırada yer aldı. Onuncu sıraya yerleşen 15 bin 400 Ukraynalı ise Almanya ve Polonya vatandaşlığını tercih etti. - FRANKFURT