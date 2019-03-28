"AB ve ABD arasındaki gergin ilişkiler en büyük risk"
1 saat önce
Alman Kamu Bankaları Birliği, "Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek"
Alman Kamu Bankaları Birliği, "Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek"
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:37
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