Son Dakika Haberleri: "AB ve ABD arasındaki gergin ilişkiler en büyük risk"

"AB ve ABD arasındaki gergin ilişkiler en büyük risk"

1 saat önce

Alman Kamu Bankaları Birliği, "Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek"

Alman Kamu Bankaları Birliği, "Bu yıl ekonomiler için en büyük riskler, küreselleşen ticaret ihtilafları, özellikle AB ve ABD arasındaki gergin ilişkilerden gelecek"
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:37 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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