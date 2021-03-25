AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak - Son Dakika

AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak

25.03.2021 00:38

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Brüksel'de bir araya geldi. Borrell, Türkiye ile iş birliğindeki çıkarları temelinde ABD ile AB'nin Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde düşürülmesi için birlikte çalışacağını söyledi.

Josep Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Borrell, toplantıda ele aldıkları konular arasında Doğu Akdeniz'in de bulunduğunu belirtti.

Borrell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişkideki çıkarlarımız temelinde (ABD ile) el ele vererek çalışacağız." dedi.

ÇİN VE RUSYA'YA KARŞI AB-ABD BİRLİKTELİĞİ

Birçok konuda görüş alışverişi yaptıklarını kaydeden Borrell, önemli bir karar aldıklarını belirterek, "Sınamalar ve fırsatları değerlendireceğimiz bir forum olarak Çin konulu ABD-AB Diyaloğunu kurma konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Borrell, insan hakları, güvenlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Çin ile yapıcı görüşmeler dahil birçok alanda ABD ile AB arasında üst düzey temas yapılacağını bildirdi.

Rusya konusuna değinen Borrell, "Rusya'nın zıtlaşan tavrına karşı ve bu yolu terk etmesini teşvik edecek çabalarımızı koordine etme konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Borrell, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına dönmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini, ABD'nin Avrupa Birliği Savunma Girişimi'ne olası katılımını desteklediklerini ve bu yöndeki diyaloğu ilerleteceklerini söyledi.

Afganistan barış sürecini ileri taşımak için iş birliğini artıracaklarını kaydeden Borrell, Etiyopya ve Batı Balkanlar gibi konuları da görüştüklerini sözlerine ekledi.

"ÇİN'E KARŞI EN ETKİLİ YOL BİRLİKTELİK"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da çok geniş bir çerçevede değerlendirmeler yaptıklarını, ABD ve AB'nin en yakın ortaklar olduklarını dile getirdi.

Blinken, "Rusya'nın özelikle komşularına karşı saldırganlığı hakkındaki ortak endişelerimizi, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi hedefimizi, iklim değişiminin acilen ele alınması ihtiyacını ve hepimizin dahil olduğu hukuk temelli düzene yönelik sınamaları konuştuk." dedi.

Çin ile ilgili ABD-AB Diyaloğu kurulmasında mutabık kaldıklarını teyit eden Blinken, " Pekin'e karşı birlikte çalıştığımızda en etkili yaklaşımı sergileyebiliriz." şeklinde konuştu.

AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak

Avrupa Birligi, Doğu Akdeniz, ABD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak - Son Dakika


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