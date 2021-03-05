AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı - Son Dakika

AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı

05.03.2021 22:01
AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, havacılık şirketleri Boeing ve Airbus'a sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uygulanan ilave gümrük vergilerini 4 ay için durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, havacılık şirketleri Boeing ve Airbus'a sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uygulanan ilave gümrük vergilerini 4 ay için durdurma kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Biden ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirten Von der Leyen, "Bu yeni başlangıcın sembolü olarak Airbus-Boeing anlaşmazlığında hem uçak hem de uçak dışı ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini ilk aşamada 4 aylık bir süre için askıya almakta uzlaştık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki tarafın da ticaret temsilcileri aracılığıyla havacılık anlaşmazlığını çözüme kavuşturmayı amaçladığına işaret ederek, bunun Atlantik'in her iki tarafındaki işletmeler ve sanayi için mükemmel bir haber olduğunu, ekonomik iş birliği için de çok olumlu bir sinyal anlamı taşıdığını kaydetti.

Biden ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşıları da ele aldıklarını anlatan Von der Leyen, AB ve ABD'nin önemli aşı üreticileri olduğunu, küresel tedarik zincirlerinin iyi işlemesi için birlikte çalışmanın faydalı olacağını ifade etti.

Von der Leyen, Biden'ı gelecekteki salgınlara hazırlık amacıyla 21 Mayıs'ta Roma'da düzenlenecek Küresel Sağlık Zirvesi'ne davet ettiğini belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele konusundaki iş birliğini ve ortak sorumluluğu da değerlendirdiklerine dikkati çeken Von der Leyen, Biden'a Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldığı için teşekkür ettiğini anlattı.

Von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geleceğini de değerlendirdiklerine işaret ederek, bu konuda Biden'a ortak değerler ve ilkelere dayanan yeni bir ortaklık önerisinde bulunduğunu, çeşitli sınamaların ele alınacağı bakanlar düzeyinde bir Ticaret ve Teknoloji Konseyi kurmayı önerdiğini kaydetti.

Dış politikada benzer düşünen ortaklar olarak iş birliğini artırma, uluslararası ortamda demokrasi, istikrar ve refahı destekleme konusunda anlaştıklarını ifade eden Von der Leyen, bunu NATO ile yakın iş birliğinde yapacaklarına dikkati çekti.

Von der Leyen, Rusya'nın görünümü konusunda AB ve ABD'nin aynı stratejik bakış açısını paylaştığını, Biden'a özellikle Doğu Avrupa ile ilgili politika ve tedbirlerin koordine edilmesini önerdiğini belirtti.

ABD-AB ilişkilerinin onarılması

Biden ve Von der Leyen'in görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD-AB ilişkilerinin onarılması ve yeniden canlandırılması konusunda görüş birliğine varıldığına dikkat çekildi.

Biden'ın, ABD-AB ortaklığını tamir etmek ve yeniden canlandırmak konusundaki taahhütlere desteğini dile getirdiği aktarılan açıklamada, "(Biden ve Von der Leyen) Havacılık uzlaşmazlığına ilişkin gümrük vergilerini 4 aylığına kaldırma ve bu anlaşmazlığın çözümü için çalışılması konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

İki liderin, Kovid-19'u kontrol altına alma konusunda iş birliğine işaret edilen açıklamada, "Biden ve Von der Leyen, Çin, Rusya, Belarus, Ukrayna ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon sağlanması için mutabık kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Havacılık uzlaşmazlığı hakkında

AB ve ABD arasında havacılık konusu 16 yılı aşkın süredir uzlaşı sağlanmayan bir mesele olarak ortada duruyor.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreçler yürüttü.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

DTÖ, 2019'da ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti. Bu onayın ardından ABD söz konusu vergileri uygulamaya başlamıştı.

DTÖ arabuluculuk makamı, 2020'de de Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü AB'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay vermişti ve AB söz konusu vergileri yürürlüğe almıştı.

Avrupa Birliği, Havacılık, Ticaret, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ve ABD havacılık şirketlerine sağlanan desteklemeler nedeniyle uygulanan vergileri askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei