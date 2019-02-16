Son Dakika Haberleri: AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil"

AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil"

21 dakika önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinin çıkarlarının her zaman ABD'ninkilerle aynı olmadığını söyledi.

AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerinin çıkarlarının her zaman ABD'ninkilerle aynı olmadığını söyledi.

Maas, Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği röportajda, AB ile Amerika arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Amerikalıların kendi çıkarları için Avrupa'yı kazanmak istediğini belirten Maas, "Ancak AB üye ülkelerinin çıkarları, her zaman ABD'nin çıkarlarıyla aynı değil." ifadesini kullandı.

Maas, bu nedenle Avrupa'nın kendi çıkarlarını mümkün olduğunca ortak bir şekilde savunması gerektiğini kaydetti.


Avrupalıların kendi çıkarlarını birlikte savunabileceğini ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere uyguladığı karşıt önlemler ve İran nükleer anlaşması konusunda gösterdiğini belirten Maas, "Elbette 28 ülkenin tek sesle konuşması çoğu zaman zor. Ancak örnekler şunu gösteriyor: Avrupalılar, sadece bu şekilde ciddiye alındığını anladı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Amerika'nın transatlantik ilişkilerine açık bir şekilde inanması gerektiğini belirten Maas, "kuralların olmadığı dünyanın kötü bir dünya olacağının" anlaşılmasını istediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:09 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Almanya, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor Bayern Münih İki Kez Geriye Düştüğü Maçı 3-2 Kazandı

Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]