Son Dakika Haberleri: AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil'

AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil'

21 dakika önce

FRANKFURTER Rundschau gazetesine konuşan Maas, AB-Amerika ilişkilerini değerlendirdi.

AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil', System.String[]
FRANKFURTER Rundschau gazetesine konuşan Maas, AB- Amerika ilişkilerini değerlendirdi. Amerikalıların kendi çıkarları için Avrupa'yı kazanmak istediğini belirten Maas, "Ancak AB üye ülkelerinin çıkarları, her zaman ABD'nin çıkarlarıyla aynı değil. Bu nedenle, Avrupa kendi çıkarlarını mümkün olduğunca ortak bir şekilde savunmalı" dedi.

Avrupalıların kendi çıkarlarını birlikte savunabileceğini ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere uyguladığı karşıt önlemler ve İran nükleer anlaşması konusunda gösterdiğini belirten Maas, "Elbette 28 ülkenin tek sesle konuşması çoğu zaman zor. Ancak örnekler şunu gösteriyor; Avrupalılar, sadece bu şekilde ciddiye alındığını anladı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Amerika'nın transatlantik ilişkilerine açık bir şekilde inanması gerektiğini ifade eden Heiko Maas, kuralların olmadığı bir dünyanın kötü dünya olacağının anlaşılmasını istediğini kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:45 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:06:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]