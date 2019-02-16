AB ve ABD'nin Çıkarları Her Zaman Aynı Değil'

FRANKFURTER Rundschau gazetesine konuşan Maas, AB- Amerika
ilişkilerini değerlendirdi. Amerikalıların kendi çıkarları için Avrupa
'yı kazanmak istediğini belirten Maas, "Ancak AB üye ülkelerinin çıkarları, her zaman ABD
'nin çıkarlarıyla aynı değil. Bu nedenle, Avrupa kendi çıkarlarını mümkün olduğunca ortak bir şekilde savunmalı" dedi.
Avrupalıların kendi çıkarlarını birlikte savunabileceğini ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere uyguladığı karşıt önlemler ve İran
nükleer anlaşması konusunda gösterdiğini belirten Maas, "Elbette 28 ülkenin tek sesle konuşması çoğu zaman zor. Ancak örnekler şunu gösteriyor; Avrupalılar, sadece bu şekilde ciddiye alındığını anladı" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa ve Amerika'nın transatlantik ilişkilerine açık bir şekilde inanması gerektiğini ifade eden Heiko Maas, kuralların olmadığı bir dünyanın kötü dünya olacağının anlaşılmasını istediğini kaydetti.