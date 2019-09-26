AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor
51 dakika önce
ABD pazarının kapanması ve AB'nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.
ABD pazarının kapanması ve AB'nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35
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