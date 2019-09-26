Son Dakika Haberleri: AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor
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AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor

51 dakika önce

ABD pazarının kapanması ve AB'nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.

AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor, System.String[]

ABD pazarının kapanması ve AB'nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:35 
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