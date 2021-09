AB ve Anayasa Mahkemesi iş birliğiyle yürütülecek projenin açılışı yapıldı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) iş birliğiyle yürütülecek "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulamasının Desteklenmesi" projesinin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen açılış etkinliğine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bizzat katılırken Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge ise Strazburg'dan çevrim içi yer aldı.

Kaymakcı açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının sözleşmeye 1954'ten beri taraf olan Türkiye'nin hukuksal sisteminin gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Anayasa ve mevzuat değişikliklerinde Avrupa insan hakları sisteminin önemli bir rol oynadığını ifade eden Kaymakcı, "AB'ye katılım sürecinde 2 binden fazla mevzuat değişikliğine imza attık. Bu kapsamda kanunlarımızı yeniledik. AB standartları müktesebatı doğrultusunda pek çok mevzuatı değiştirdik." diye konuştu.

Kaymakcı, insan hakları alanında Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi kurumlar oluşturulduğuna işaret ederek, "En önemlisi vatandaşlarımızın herhangi bir hak ihlali durumunda kullanabileceği yeni mekanizmalar oluşturduk. AYM'ye bireysel başvuru mekanizmasının getirilmiş olması da Avrupa Konseyi standartları doğrultusunda insan haklarının korunmasında önemli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce olumlu gündeme geçilmeli"

Avrupa Konseyi değerleri ve standartları ile AB müktesebatının Türkiye'nin reform çalışmalarında yol gösterici olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Ülkemiz AB'ye katılım sürecinde zihniyet değişimini sağlayabilmesi ve bunun uygulamaya yansıyabilmesi için de birçok proje ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları eylem Planının uygulanmaya başlamış olması da AB'ye katılım sürecinde çalışmalarımızın aralıksız ve sağlam bir temeller üzerinde devam ettiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu,

Projenin yargının etkinliğini artıracağının altını çizen Kaymakcı, "Proje kapsamında AYM içtihadı ve bireysel başvuru mekanizması konusunda farkındalığın artırılmasıyla hukuk sistemimiz daha da güçlenecek, reform ivmemiz daha da ileriye gidecektir." dedi.

Kaymakcı, AB'ye üyelik sürecinde atılan her reform adımının Türkiye-AB ilişkilerine olumlu bir şekilde yansıdığını da belirterek, "Türkiye-AB ilişkilerinde de genel anlamda bir an önce olumlu gündeme geçilmesinin önemini her platformda vurguluyoruz. Bu kıymetli projenin de attığımız tüm adımların tamamlayıcısı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"İnsan Hakları Eylem Planı, çok iddialı bir program"

Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Berge, çevrim içi katıldığı etkinlikte, AİHM kararlarının, Türkiye gibi tüm Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafları için bağlayıcı olduğunu belirterek, Türkiye'nin de uluslararası alanda insan haklarını desteklemeyi taahhüt ettiğini söyledi.

AYM'ye bireysel başvuru mekanizmasının da 9 yılı geride bıraktığını hatırlatan Berge, "Mart ayının başında Türkiye Cumhurbaşkanı, İnsan Hakları Eylem Planı'nı ortaya koydu ve bu gerçekten iddialı bir program. Çok kilit alanlara değiniyor ve temel hakların korunmasını iyileştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda AYM kararlarının uygulanmasını da destekliyor." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan projeyle AYM'nin de etkisinin artırılmasının amaçlandığını söyleyen Berge, "Bunun yanı sıra hukukçular ve başvuru sahipleri için AYM'nin kabul edilebilirlik kriterleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye'deki hukuki kurumlar ile AYM'nin Avrupa'daki ortakları arasında iş birliğini geliştirmek amaçlanmaktadır." dedi

Avrupa Konseyi'nin mevzuatların iyileştirilmesi ve güncellenmesini destekleyeceğini de ifade eden Berge, projeye Avrupa Komisyonu uzmanlarının da destek vereceğini bildirdi.

"AYM'ye bireysel başvuru insan haklarının korunması için önemli bir araçtır"

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut da açılışta yaptığı konuşmada, 9 yılı geride bırakan AYM'ye bireysel başvurunun önemli bir mekanizma haline geldiğini belirtti.

Bu sistemin birçok Avrupa ülkesindeki sistemlere benzediğine değinen Meyer-Landrut şunları söyledi:

"Bugün geriye baktığımızda ben AYM'yi tebrik etmek istiyorum. Binlerce kişi bireysel başvuru kapsamında yardım aldı. Bu mekanizma, iç hukuk yolu olarak insan haklarının korunması için önemli bir araçtır. Bunun yanında adil yargılanma hakkı, toplanma ve ifade özgürlüğü hakkı gibi haklarla desteklenmesi gerekir. Bu bağlamda AYM'nin kararlarına alt derece mahkemelerin saygı göstermesi de son derece önemlidir."

Meyer-Landrut projenin ana faydalanıcısı AYM olsa da tüm ulusal ortaklarla ortak bir çalışma gerektiğini de sözlerine ekledi.