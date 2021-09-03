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AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaşmaya vardı - Son Dakika

AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaşmaya vardı

03.09.2021 15:12
AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaşmaya vardı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca, Covid-19 aşılarının tedariki konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz- İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca, Covid-19 aşılarının tedariki konusunda uzlaştı. Anlaşma kapsamında AstraZeneca, AB'ye Eylül ayının sonuna kadar 60 milyon, Aralık ayının sonuna kadar 75 milyon doz aşı sağlayacak.

Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasında korona virüs aşılarının tedariki konusunda açılan davada anlaşma sağlandı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında AstraZeneca'nın taahhüt ettiği 200 milyon doz Covid-19 aşısını Mart 2022'nin sonuna kadar AB'ye teslim edeceği belirtildi. Ayrıca anlaşma ile AB'nin Brüksel Mahkemesinde AstraZeneca'ya karşı açtığı ve devam eden davanın da sona erdirileceği kaydedildi. Anlaşmaya göre taraflar, bu ayın sonuna kadar 60 milyon dozun, Aralık ayı sonuna kadar 75 milyon dozun ve Mart 2022'nin sonuna kadar ise kalan son 65 milyon dozun AB'ye teslim edilmesi konusunda uzlaştı.

Anlaşma ile AstraZeneca'nın daha önce teslim ettiği 100 milyon doza ek olarak toplam 300 milyon doz Covid-19 aşısı AB'ye gönderilecek.

TARAFLAR ANLAŞMADAN MEMNUN

AstraZeneca yöneticilerinden Rudd Dobber, AB ile ortak bir anlaşmaya varılabildiği için "çok memnun olduğunu" ifade etti. AB'nin sağlıktan sorumlu komisyon üyesi Stella Kyriakides ise, AB ülkeleri arasında aşı oranlarında hala önemli farklılıklar olduğunu belirterek AstraZeneca aşısı da dahil olmak üzere tüm aşıların sürekli mevcudiyetinin önemini koruduğunu dile getirdi.

AB'DE YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 70'İ TAMAMEN AŞILANDI

Kyriakides, "Bugünün uzlaşısı, kalan 200 milyon Covid-19 aşı dozunun AstraZeneca tarafından AB'ye teslim edilmesini garanti ediyor. Bu hafta AB'de yetişkin bireylerin yüzde 70'ni tamamen aşılayarak önemli bir dönüm noktasına ulaştık" dedi. Kyriakides, "Küresel aşı iş birliği ve dayanışmasının en güçlü destekçisi olarak dünyanın geri kalanına yardım etmeye devam edeceğiz. COVAX aracılığıyla en az 200 milyon doz aşıyı bu yılın sonuna kadar düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ASTRAZENECA ANLAŞMAYI BOZMUŞTU

Bu yılın başlarında AstraZeneca, AB ile anlaştığı aşı dozlarının yalnızca bir kısmını verebileceğini açıklamasının ardından Avrupa Komisyonu yetkilileri ile aralarında anlaşmazlık yaşandı. Bu süreçte Avrupa Komisyonu, AstraZeneca'yı Ağustos 2020'de imzalanan satın alma anlaşmasını bozmakla suçladı.

(Aylin Albayrak/İHA)

AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaşmaya vardı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, AstraZeneca, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB ve AstraZeneca aşı tedariki konusunda uzlaşmaya vardı - Son Dakika


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