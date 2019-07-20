Son Dakika Haberleri: AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a tepki
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AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a tepki

40 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı.

AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a tepki, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı.
Avrupa Birliği, Avrupa, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:17 
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