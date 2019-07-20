AB ve Avrupa ülkelerinden İran'a tepki
40 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı.
Avrupa Birliği
(AB) ve bazı Avrupa ülkeleri, İran
'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini alıkoymasını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:17
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