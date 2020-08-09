AB ve Avrupalı ülkelerden Beyrut'a para yardımı - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" Avrupa Birliği (AB) 30 milyon avro, Almanya 20 milyon avro ve İngiltere 20 milyon sterlin değerinde yardımda bulunacağını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamanın ardından Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde videokonferans aracılığıyla "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı" düzenlendi.

AB de Lübnan'a 30 milyon avro daha yardım yapacağını duyurdu. Daha önce 33 milyon avro değerinde yardım yapacağını açıklayan AB'nin toplam yardım miktarı 63 milyon avroya ulaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyrut'taki insanların yardıma ve umuda ihtiyaç duyduğunu belirterek, insani yardım ve kalkınma işbirliği fonlarından 20 milyon avro daha taahhütte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lübnan halkını desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, Lübnan'a 20 milyon İngiliz sterlini değerinde yardımda bulunacaklarını aktardı.

ABD

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı videokonferansta Beyrut Limanı'ndaki saldırının atlatılmasında yardım sağlanması için ABD'nin Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetini olaya ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya çağıran ve gerekirse ABD'nin de bu konuda yardıma hazır olduğunu belirten Trump, Lübnan halkına sakin olmaları çağrısında bulundu.

Trump, barışçıl göstericilerin meşru şeffaflık, reform ve hesap sorulması çağrılarını desteklediklerini bildirdi.