AB ve Batı Balkanlar liderleri 23 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile Batı Balkanlar ülkelerinin liderleri, Brüksel'de 23 Haziran'da AB Liderler Zirvesi öncesi görüşme yapacak.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderlerinin, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesinin ilk gününde Brüksel'e davet edildiği bildirildi.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderleri ile AB liderlerinin zirve öncesinde görüşeceği aktarıldı.

AB, Batı Balkanlara stratejik önem atfediyor ve bölge ülkelerinin özellikle Rusya'ya karşı dış politikalarında AB ile uyumlu davranmalarını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önceki gün Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Batı Balkanlardan mevkidaşlarıyla da bir araya gelmiş, Rusya ile yakın ilişkileri sürdürmenin artık AB ile ortak bir gelecek inşa etme fikriyle uyumlu olmadığı mesajını vermişti.

AB-Batı Balkanlar zirvelerinin 6 Ekim 2021'de düzenlenen sonuncusunda, Birlik, bölge için gelecek 7 yılda 30 milyar avroluk "Ekonomi ve Yatırım Planı"nı kabul etmişti.