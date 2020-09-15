AB ve bazı Batılı ülkelerden "Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalet önüne çıkarılsın" çağrısı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ve onlarca Batılı ülke, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki kişilerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumu devam ediyor.

Almanya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, AB adına 47 üyeli Konseye hitap etti.

Ungern-Sternberg, AB'nin, Suudi Arabistan'da aktivist Loujain El Hathloul da dahil olmak üzere kadın insan hakları savunucularının uzun süre gözaltına alınmasından duyduğu endişeyi yinelediğini bildirdi.

Gazeteci Kaşıkçı cinayetine de değinen Alman Büyükelçi, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanlar hakkında tam hesap verebilirlik ve şeffaf yargılama ihtiyacını vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Konseyde söz alan Danimarka temsilcisi de aralarında İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın bulunduğu 29 ülke adına açıklama yaptı.

Açıklamada, BM Yargısız ve Keyfi I·nfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın cinayete ilişkin hazırladığı raporu geçen yıl Konsey ile paylaştığı vurgulanarak "(Cinayetten) sorumlu tüm kişilerin hesap vermesi ve şeffaflık çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan'daki diğer insan hakları ihlallerine de değinilen açıklamada, ülkede sivil toplum temsilcileri, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve muhalefetin zulüm, gözaltı ve sindirme ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

2018 yılında tutuklanan en az beş kadın insan hakları savunucusunun devam eden tutukluluğundan büyük üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, "İşkence, keyfi gözaltı, zorla kaybetmeler ve gözaltına alınanların temel tıbbi tedaviye erişimlerinin ve aileleriyle temaslarının engellenmesine ilişkin raporlar bizi derinden endişelendiriyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Karar geçen hafta açıklanmıştı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, 7 Eylül'de Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi şahsi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapandığı belirtilmişti.