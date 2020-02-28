AB ve Belçika'dan, "İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına" tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB ve Belçika'dan, 'İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına' tepki - Son Dakika

AB ve Belçika'dan, "İsrail'in yasa dışı yerleşim planlarına" tepki

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'daki "E1" olarak bilinen bölgede, yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

AB ve Belçika'dan,

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'daki "E1" olarak bilinen bölgede, yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, E1 bölgesindeki yerleşim birimi inşaatlarının, Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyi arasındaki bağlantıyı sekteye uğratacağını belirtti.

AB'nin İsrail'e yerleşim birimi inşaatlarını durdurma çağrısını yineleyen Borrell, "Yerleşim birimleri, uluslarası hukuka göre yasa dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimi inşa planlarından duyduğu "derin endişeyi" dile getirdi.

Netanyahu, "E1" bölgesinde konut inşa edeceklerini bildirmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çarşamba günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" olarak bilinen bölgede, 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yifat Shasha Biton da Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 46 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını belirtmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri, yasa dışı kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Belçika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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