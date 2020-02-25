AB ve Birleşik Krallık Brexit'in ardından yeni ilişkileri masaya yatırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB ve Birleşik Krallık Brexit'in ardından yeni ilişkileri masaya yatırıyor - Son Dakika Dünya

AB ve Birleşik Krallık Brexit'in ardından yeni ilişkileri masaya yatırıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerine yönelik talepleri ve kırmızı çizgilerini içeren metin bugün AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından onaylanacak.

AB ve Birleşik Krallık Brexit'in ardından yeni ilişkileri masaya yatırıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), üyelikten ayrılma kararı alan Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerin belirlenmesini amaçlayan ve gelecek hafta başlaması planlanan görüşmeleri yürütmesi için başmüzakereci Michel Barnier'e tam yetki verdi.


Brüksel'in Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkilerine yönelik talepleri ve kırmızı çizgilerini içeren metin ise salı günü AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından onaylanacak.

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Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:42 
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