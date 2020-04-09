AB ve BM Covid-19'u görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği, (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerindeki etkileriyle Covid-19'un ele alındığı bildirildi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerindeki etkileriyle Covid-19 konusunun ele alındığı bildirildi.



AB'den küresel ateşkes çağrısına destek



AB Dış Eylem Servisi tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan basın bildirisinde, "Yüksek Temsilci ve Başkan Yardımcısı Borrell, AB'nin BM Genel Sekreteri'nin küresel ateşkes çağrısına verdiği desteği yineledi. Borrell ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Covid-19 Müdahale ve İyileşme Planına verdiği desteği de dile getirdi" denildi.



Görüşmede Borrell ve BM Genel Sekreteri Guterres'in salgının gerçekten sona ermesini sağlamak ve krizin ekonomik maliyetlerini kontrol altına almak için bir çıkış stratejisi oluşturulması ve küresel düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi gereği üzerinde anlaştıkları ifade edildi. BM Genel Sekreteri Guterres'in talebi üzerine, Borrell'in AB olarak küresel düzeyde pandemiye karşı mücadelede başrol oynamak için elinden geleni yapmayı kabul ettiği aktarıldı. Borrell'in mevcut pandeminin Afrika'da sebep olabileceği yıkıcı etki konusundaki endişesini de dile getirdiği belirtildi.



Her iki tarafın da küresel belirsizlik zamanlarında AB ve BM arasındaki stratejik ortaklığın her zamankinden daha önemli ve güçlü olduğu konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "BM'nin 75. yılını kutladığımız bu günlerde BM hala küresel sorunlara çok taraflı çözümler için vazgeçilmez bir platform olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL