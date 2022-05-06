AB ve BM'den, İsrail'in Batı Şeria'da yüzlerce Filistinlinin tehciri anlamına gelen kararına tepki - Son Dakika
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AB ve BM'den, İsrail'in Batı Şeria'da yüzlerce Filistinlinin tehciri anlamına gelen kararına tepki

06.05.2022 02:02
AB ve BM'den, İsrail'in Batı Şeria'da yüzlerce Filistinlinin tehciri anlamına gelen kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddederek bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açan İsrail yargı kararına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta bölgesinin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddederek bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açan İsrail yargı kararına tepki gösterdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi dün, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.

Bölge sakinlerinin tehciri anlamına gelen karar nedeniyle buradaki Filistinlilere ait meskenlerin yıkılması ve 4 binden fazla kişinin yerinden edilmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.

AB'nin Kudüs Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası hukuka göre, koruma altındaki kişilerin işgal altındaki topraklardan bireysel ve toplu tahliyesi, gerekçe ne olursa olsun yasaktır." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun, 7 bin 400 dönümlük Filistinlilere ait tarım arazisini "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" olarak sınıflandırmasının ardından, Filistinlileri yıllardan beri Mesafir Yatta bölgesinden çıkarmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, bölge sakinlerinin kısa süre önce Norveç Mülteci Konseyi'ne (Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası insan hakları örgütü) bölgenin çoğunu askeri eğitim alanı olarak ilan etmenin sadece İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmek için bir bahane olduğunu aktardığı kaydedildi.

Tahliye, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının işgal altındaki Batı Şeria'da 500'ü çocuk olmak üzere binden fazla Filistinliyi etkilediğini ve bunların yerinden edilmesinin önünü açtığını ifade etti.

Yereldeki tüm yasal yolların tıkanmasının ardından, bölgedeki Filistinlilerin artık korumasız ve yakın zamanda yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Hastings, tahliye gerçekleşmesi halinde bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak zorla nakil anlamına gelebileceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu 2000'de "askeri alan" olduğu iddiasıyla Filistinli bedevilerin yaşadığı El-Halil kırsalındaki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan 8 köyün tahliyesi için dava açmıştı.

İsrail, söz konusu bölgelerin 1980'den bu yana kullanım dışı olduğunu iddia ederek bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini talep ederken, Filistinliler bu iddiaları yalanlıyor.

El-Halil'in güneyinde yer alan bu köylerin bulunduğu bölge Filistinliler tarafından "Mesafir Yatta" olarak isimlendirilirken İsrail ise buraya "Cebel el-Halil" diyor.

"Mesafir Yatta", Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılan Batı Şeria'nın "C" bölgesinde yer alıyor. İsrail, bu bölgede Filistinlilerin inşa faaliyetlerini engelliyor.

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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve BM'den, İsrail'in Batı Şeria'da yüzlerce Filistinlinin tehciri anlamına gelen kararına tepki - Son Dakika


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