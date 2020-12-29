AB ve Çin, yatırım anlaşması yapmaya hazırlanıyor
29.12.2020 14:59
Avrupa Birliği (AB) ve Çin liderleri, yatırım anlaşmasını görüşmek üzere yarın toplantı düzenleyecek.
Avrupa Birliği (AB) ve Çin liderleri, yatırım anlaşmasını görüşmek üzere yarın toplantı düzenleyecek.
Üst düzey bir AB yetkilisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yarın video konferans yöntemiyle toplantı planlandığını açıkladı.
Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyor.
Toplantıda, AB ve Çin arasında yatırım anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandığının açıklanması bekleniyor.
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