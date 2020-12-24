AB ve İngiltere, Brexit anlaşmasında uzlaştı

Avrupa Birliği'nden 31 Ocak 2020'de ayrılan İngiltere ile AB arasında süren ticaret anlaşması görüşmeleri sonucunda uzlaşıya varıldı.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johson arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ticaret anlaşması konusunda uzlaşma sağlandı. Leyen, İngiltere ile iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi konularda iş birliğinin süreceğini ifade etti ve "Rekabet kuralları adil olacak ve öyle kalacak" dedi.

31 ARALIK SON TARİHTİ

İngiltere, 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılmıştı. Ancak ticaret alanında iş birliğin 11 ay daha sürmesi kararlaştırılmıştı. Johnson ve Leyen arasındaki görüşmeler sonucunda da bu iş birliğinin sürmesi kapsamında uzlaşı sağlandı. Başbakan Boris Johnson, uzlaşının ardından yaptığı açıklamada, "Britanya kamuoyuna 2016 referandumunda ve geçen yılki seçimde vaat edilen her şey bu anlaşmayla yerine getirildi" dedi.