AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim 2019'a Kadar Erteleme Kararı Aldı.
40 dakika önce
AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim 2019'a kadar erteleme kararı aldı.
AB
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:02 Kaynak: AA
ve İngiltere
Brexit'i 31 Ekim 2019'a kadar erteleme kararı aldı.
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