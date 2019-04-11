Son Dakika Haberleri: AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e Erteledi

AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e Erteledi

21 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı.

AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e Erteledi, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento, hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı.

Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti. May, Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:18 Kaynak: AA
İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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