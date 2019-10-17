Son Dakika Haberleri: AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması
Son Dakika Güncel AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması

AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması

1 saat önce

İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasının ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenliyor.

İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasının ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenliyor

AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:45 Kaynak: AA
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AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
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