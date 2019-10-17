AB ve İngiltere'den yeni Brexit anlaşması
1 saat önce
İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasının ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:45 Kaynak: AA
İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasının ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenliyor
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