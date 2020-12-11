AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi - Son Dakika

AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi

11.12.2020 15:03
AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık." dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Liderlere, AB ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin son durumu anlattığına işaret eden Von der Leyen, "Temel konulardaki pozisyonlarımız birbirinden ayrı olmaya devam ediyor. Adil rekabet prensibi, AB piyasalarına imtiyazlı erişimin ön koşuldur." diye konuştu.

Von der Leyen, balıkçılık konusunda da fikir ayrılıklarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık. İngiltere'nin denizlerini kontrol etme isteğini anlıyoruz. İngiltere de on yıllardır burada faaliyet gösteren AB balıkçılarının meşru beklentilerini anlamalı." ifadesini kullandı.

"Pazar günü karar vereceğiz"

AB ve İngiltere müzakerecilerin bu konular üzerinde çalışmayı sürdürdüğüne işaret eden Von der Leyen, "Anlaşma koşullarının sağlanıp sağlanmadığına pazar günü karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, liderlerin bütçe, kurtarma programı ve iklim hedefleri ile ilgili konularda anlaştıklarını belirterek, bütçe ve kurtarma programı konusundaki uzlaşının "hukukun üstünlüğü" ilkesini koruyacağını ve salgının ekonomik sonuçları ile mücadeleye katkı vereceğini anlattı.

Avrupa ekonomisinin ve vatandaşların söz konusu paketin mali desteğine acil biçimde ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin paketi hızla onaylaması gerektiğini belirtti.

"Uzlaşmanın sağlanmasında Almanya'nın ara buluculuğu rol oynadı"

AB Konseyi Başkanı Michel de AB'nin geleceği için önemli konular ve zor başlıkların yoğun biçimde müzakere edildiğine işaret ederek, "Bütçe ve kurtarma programını uygulamaya başlamak konusunda anlaştık." diye konuştu.

Bu uzlaşının sağlanmasında Almanya'nın ara buluculuğunun önemini vurgulayan Michel, bütçe ve kurtarma programında "hukukun üstünlüğü" mekanizmasının da yer aldığını anlattı.

Michel, liderlerin çevre konusunda da uzun görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek, "İklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı salınımını yüzde 55 düşürmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi
Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil         
14:36
Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı         
14:27
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Bulun bu canileri! Uyuşturucu iğne ile öldürülen köpekler, hayvanseverleri gözyaşlarına boğdu Bulun bu canileri! Uyuşturucu iğne ile öldürülen köpekler, hayvanseverleri gözyaşlarına boğdu         
12:46
Yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasbeden zanlılar, adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı Yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasbeden zanlılar, adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı         
12:12
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 15:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei