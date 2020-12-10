AB ve İngiltere liderlerinin anlaşmazlıkları gideremediğini Brüksel de teyit etti - Son Dakika

AB ve İngiltere liderlerinin anlaşmazlıkları gideremediğini Brüksel de teyit etti

10.12.2020 02:19
AB ve İngiltere liderlerinin anlaşmazlıkları gideremediğini Brüksel de teyit etti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşma sağlayamadı.

Von der Leyen, Johnson'la Brexit müzakerelerindeki son durumu ele almak üzere Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uzlaşı sağlanamamış olan konular hakkında "canlı ve ilginç" bir görüşme yaptıklarına işaret eden Von der Leyen, "Görüşlerimiz uzak olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakere ekiplerinin kalan konuları çözmek üzere derhal toplanacaklarını, hafta sonu bitimine kadar bir karar vereceklerini belirtti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ve İngiltere liderlerinin anlaşmazlıkları gideremediğini Brüksel de teyit etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cinnet getiren kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti Shakhtar ile evinde 0-0 berabere kalan Inter Avrupa kupalarına veda etti         
01:01
Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti         
00:39
PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı         
23:54
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir         
23:13
Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı         
22:17
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 02:28:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB ve İngiltere liderlerinin anlaşmazlıkları gideremediğini Brüksel de teyit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei