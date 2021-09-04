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AB ve İngiltere'nin tavrı netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımıyorlar - Son Dakika
BBC

AB ve İngiltere'nin tavrı netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımıyorlar

04.09.2021 09:05

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Avrupalı ülkelerin ne tavır sergileyeceği merak ediliyordu. Avrupa Birliği ve İngiltere, Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımama kararı verdi.

Afganistan'da yönetimin el değiştirmesinin ardından başlayan çalkantılı süreç devam ediyor. Taliban, Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından yeni hükümet kurmak için çalışmalara devam ederken, Avrupa cephesinden dikkat çeken bir haber geldi. Avrupa Birliği ve İngiltere, Taliban yönetimini tanımayacaklarını açıkladılar.

Avrupa Birliği Dışişleri Sözcüsü Josep Borell, Cuma günü Slovenya'da toplanan AB dışişleri bakanları toplantısında, Taliban'ı ülkenin meşru hükümeti kabul etmeyeceklerini ve bu hareketle her türlü ilişkinin sadece Afgan halkını korumak amacıyla ve sıkı şartlara bağlı olarak kurulabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Pakistan'ı ziyareti sırasında, Kabil'deki yeni Taliban hükümetini tanımayacaklarını, ancak Afganistan'ın yeni realitesi ile de yüzleşmek gerektiğini, ülkenin sosyal ve ekonomik dokusunun parçalandığını görmek istemediklerini belirtti.

RUSYA VE ÇİN DAHA SICAK BAKIYOR

Daha önce ABD de Taliban'a ilişkin benzer bir tutum alacağını açıklamıştı. Rusya ve Çin ise Taliban yönetimine karşı daha yumuşak bir tutum izliyor. Taliban bir açıklama yaparak, Çin'den Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutacağı konusunda teminat aldığını bildirmişti. Çin ise açıklamasında Kabil büyükelçiliğinin şu anda normal faaliyetini sürdürdüğünü bildirmekle yetinmişti.

AB TEMSİLCİLİĞİ ETKİN ROL OYNAYACAK

Afganistan'da Taliban hükümetini tanımayacağını açıklayan AB, buna karşılık, mültecilerin tahliyesi konusunu takip etmek ve Taliban'ın güvenlik ve insan hakları gibi konularda vaatlerini yerine getirip getirmediğini izlemek amacıyla, Taliban ile teması, Kabil'de bulunduracağı AB temsilciliği üzerinden sağlamayı planlıyor.

Dışişleri Sözcüsü Josep Borell, Slovenya'da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısında "Güvenlik konusundaki koşullar yerine getirilirse (Taliban ile) koordineli bir şekilde çalışmaya karar verdik" diye konuştu.

Borell ayrıca AB'nin Afganistan konusunda ABD, G7 ve G20 grubu ülkeleri ve başka uluslararası örgütlerle sıkı bir koordinasyon içinde olacağını ve Afganistan'ın komşularıyla "bölgesel bir işbirliği platformu" oluşturma girişiminde bulunacağını söyledi.

"AFGANİSTAN'IN SOSYAL DOKUSU PARÇALANMAMALI"

Bölge ülkelerini kapsayan gezisinin Pakistan durağında mevkidaşı ve diğer yetkililerle görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gündeminde ise Afganistan'da mahsur kalan Britanya vatandaşları ve diğer grupların tahliyesi vardı.

Raab, İngiltere ve Pakistan'ın "Afganistan'ın istikrarlı ve barışçı bir geleceğe kavuşması" konusunda ortaklaştıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı "Hiç kimse Afganistan'ın ekonomik ve sosyal dokusunun parçalanmasını istemiyor" dedi, ancak bu konuda Taliban hükümetinden ziyade, insani yardım örgütleriyle çalışmak istediklerini kaydetti.

Raab, "Doğrudan bir iletişim hattına sahip olmanın ve iletişim kurabilmenin önemini görüyoruz" diye konuştu ve "Yaklaşımımız, Taliban'ı hükümet olarak tanımamak" dedi.


AB ve İngiltere'nin tavrı netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımıyorlar

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Son Dakika Dünya AB ve İngiltere'nin tavrı netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımıyorlar - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (3)
  • ramazan yazar: lümanlığı yaşamak yaşatmak isteyen millet ülke kendinden sorumludur..yaptıkları canıce katliamların cezasını onlar bilirler onlar yanlışı doğru biliyor ve bu ceza uygulamaları yapıyorlarsa abd bile başedemesiyse kendi kendileri çözecektirler zamanla Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Emre Sivri: İngiltere tanır. Merak etmeyın. Hatta yeşil listeye bile alır turist yollar. Ama türkiyeyi kırmızı listede tutar. Ee d ingiltere bu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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