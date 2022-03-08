AB ve İtalya, Libya'da seçimlerin yapılması için yürütülen çalışmaları destekliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ve İtalya, Libya'da demokratik sürece ve seçimlerin yapılması için yürütülen çalışmalara desteklerini ifade etti.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, başkent Trablus'taki ofisinde, AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell ve İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Yüksek Seçim Komisyonunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayih ile Sabadell'in görüşmesinde seçim sürecine dair son gelişmeler ile bu konuda sunulan önerilerin desteklenmesi ele alındı.

Sabadell görüşmede, uluslararası toplumun, Libya halkının demokratik ve istikrarlı bir devlet kurma talebinin gerçekleşmesi için Libya'da demokratik sürece destek vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Sayih-Grimaldi görüşmesinde de Libya'daki son gelişmeler ve seçimlerin yapılması için yürütülen çalışmaların desteklenmesi değerlendirildi.

Grimaldi, İtalya'nın Libya halkının yapacağı seçimlerden yana olduğunu vurguladı.

BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams ise 4 Mart'ta ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.