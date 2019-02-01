AB ve Japonya arasında gümrük vergileri kalktı
1 saat önce
Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak.
Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak. AB'de Japonya'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 99'unda gümrük vergisi uygulamasına son verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42
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