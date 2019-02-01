Son Dakika Haberleri: AB ve Japonya arasında gümrük vergileri kalktı

AB ve Japonya arasında gümrük vergileri kalktı

1 saat önce

Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak.

AB ve Japonya arasında gümrük vergileri kalktı, System.String[]
Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak. AB'de Japonya'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 99'unda gümrük vergisi uygulamasına son verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 

Ekonomi
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