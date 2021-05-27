AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu - Son Dakika

AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu

27.05.2021 14:07
AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu, System.String[]

Avrupa Birliği-Japonya Zirvesi sonrasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Japonya ile iklim mücadelesi için Yeşil İttifak başlattığını ve Covid-19 krizi kapsamında AB'nin Japonya'ya 100 milyon doz aşı ihracat edileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği-Japonya Zirvesi sonrasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Japonya ile iklim mücadelesi için Yeşil İttifak başlattığını ve Covid-19 krizi kapsamında AB'nin Japonya'ya 100 milyon doz aşı ihracat edileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) - Japonya zirvesi sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi. İklim krizi ile mücadelenin görüşmenin en önemli konularından biri olduğunu kaydeden von der Leyen, "Çok verimli bir AB-Japonya Zirvesi yaptık. İklim eylemi ve yeşil geçiş konusunda işbirliği yapmak için ilk kez Yeşil İttifakımızı başlattık. Sürdürülebilir finans, karbon fiyatlandırması veya temiz enerji üzerinde birlikte çalışacağız. Ortak hedefimiz 2050'ye kadar iklimde nötr hale gelmek" dedi.

100 milyon aşı dozu ihracatı

Covid-19 ile mücadelede AB'nin ve Japonya'nın güçlerini birleştirdiğini bildiren von der Leyen, AB'nin Japonya'ya sürekli olarak aşı ihraç ettiğini söyleyerek, "ABD, 100 milyondan fazla dozun Japonya'ya ihraç edilmesine izin verdi. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını aşılamak yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

Görüşmede 3 ana konunun görüşüldüğünü belirten Michel ise, "İlk konu Covid-19 ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar oldu, ikincisi Japonya ile ikili ilişkimiz ve sonuncusu dışişleri ve güvenlik politikası konuları oldu" dedi.

AB'nin ve Japonya'nın aynı görüşleri paylaştığını kaydeden Michel, "AB, Japonya ile deniz güvenliği, siber güvenlik dezenformasyon, aşı üretimi alanlarındaki işbirliğimizi yoğunlaştırmak istiyor ve Hint-Pasifik bölgesinde temel değerleri teşvik etmek istiyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu
AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Japonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB ve Japonya Yeşil İttifak kurdu - Son Dakika


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