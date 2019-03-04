Son Dakika Haberleri: AB ve Katar'dan Havacılık Anlaşması

AB ve Katar'dan Havacılık Anlaşması

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ve Katar arasında kapsamlı havacılık anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandı.

AB ve Katar'dan Havacılık Anlaşması, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ve Katar arasında kapsamlı havacılık anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu, Katar ile 2016'dan beri müzakere edilen kapsamlı havacılık anlaşmasına paraf atıldığını açıkladı.

Buna göre, Katar ve AB üyesi 28 ülke, 5 yıl içerisinde kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin havayolu şirketlerinin erişimine açacak.

Güvenlik ve hava trafiği yönetimi gibi çeşitli havacılık konularında yüksek standartlar belirlenecek.

Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak. Çevre ve tüketicilerin korunmasına öncelik verilecek.

Taraflar arasında yaşanabilecek uzlaşmazlıkları çözemeye yönelik bir mekanizma kurulacak.

Konuya ilişkin yapılan AB araştırmasında, Katar'la havacılık anlaşmasının 2025'e kadar 2 bin kişiye istihdam ve 3 milyar avroluk ekonomik fayda sağlaması öngörülüyor.

Havacılık anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB ve Katar'ın onay süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Katar, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL

Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor İtirafçı Kurmay Yarbay Bülent Sevindik: Meydanlara Çıkanlara Destek Veriliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:17:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ve Katar'dan Havacılık Anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]