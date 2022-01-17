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AB ve Körfez İşbirliği Konseyi, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de toplanacak - Son Dakika

AB ve Körfez İşbirliği Konseyi, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de toplanacak

17.01.2022 22:36
AB ve Körfez İşbirliği Konseyi, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) temsilcileri, 6 yıl aradan sonra 21 Şubat'ta Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) temsilcileri, 6 yıl aradan sonra 21 Şubat'ta Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı için Brüksel'de bir araya gelecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile görüştü.

Görüşmede yeşil ve dijital geçiş, iklim değişikliği ve terörle mücadele gibi küresel zorluklar ele alınırken, 26'ncı AB-KİK Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısının 21 Şubat'ta Brüksel'de yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, görüşmenin Borrell'in bölgeye yaptığı ziyaretteki daveti üzerine gerçekleştiği ifade edildi.

Taraflar, son ortak toplantılarını 18 Temmuz 2016'da yapmıştı. AB, 2017'de çıkan Körfez krizinin, geçen sene sona ermesinin ardından bölge ülkeleri ile ilişkilerini canlandırmaya ağırlık vermişti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, bu kapsamda Ekim 2021'de bölgeye kapsamlı bir ziyaret düzenlemişti.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve Körfez İşbirliği Konseyi, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de toplanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB ve Körfez İşbirliği Konseyi, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de toplanacak - Son Dakika
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