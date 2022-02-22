AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı

22.02.2022 20:09
AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortaklık Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin düşürülmesi ve Yemen'de ön koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortaklık Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin düşürülmesi ve Yemen'de ön koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 26'ncı AB-KİK Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kudüs'te gerginliğin durdurulması ve Filistin halkının meşru isteklerini karşılayacak şekilde iki devletli çözüme bağlı kalınması istendi.

Yemen'de ise önkoşulsuz bir ateşkes anlaşmasına ve siyasi çözüme ihtiyaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, Husilerin son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınandı.

Lübnan, Irak ve Libya mesajları

AB-KİK Ortaklık Konseyi, Lübnan hükümetine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir an önce anlaşmaya varabilmek için reform adımlarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Bu çerçevede Lübnan'da özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimlerin planlandığı gibi 15 Mayıs 2022'de yapılmasının önemine işaret edildi.

Konsey, Irak'ta da siyasi istikrarı korumak için seçimlerin sonuçlarını yansıtacak bir hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Ortak açıklamada, BM'nin Libya'da özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlemesi konusundaki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

Afganistan'daki insani durum

AB-KİK Ortaklık Konseyi ayrıca Afganistan halkının ihtiyaçlarına acilen cevap verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Taliban'ın insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi, Afganistan'da herhangi bir terör örgütünün eğitim veya örgütlenmesine izin vermemesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemine işaret edildi.

AB ve KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve temsilcileri Brüksel'de dün bir araya gelmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

Avrupa Birliği, Ateşkes, Kudüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:23 Husumetli olduğu çiftle markette karşılaştı, kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 1 yaralı
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 20:15:41. #1.13#
SON DAKİKA: AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement