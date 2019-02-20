AB ve Macaristan Arasında Afiş Savaşları

MACARİSTAN'DA örnek olarak basına tanıtılan afişte, mülteci yanlısı politikanın 'akıl babası' olarak tanıtılan Macar asıllı spekülatör George Soros
ve AB
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker
'in kahkaha atan fotoğrafı bulunuyor. Fotoğrafın altında da " Brüksel
'in ne yapmak istediğini bilmek sizin de hakkınız" ifadesi bulunuyor.
Afiş, AB yönetiminin üye ülkelerin ulusal sınırlar üzerindeki egemenlik haklarını zayıflatmak ve göçmenlerin Avrupa
'ya girişini kolaylaştırmak istediğini öne sürüyor. Macaristan
'ın AB komisyon başkanını da hedef alarak başlattığı kampanya, Brüksel'de tepkiyle karşılandı.
AB DE AFİŞLE KARŞILIK VERECEK
Komisyon sözcüsü Natasha Bertaud, afişi "Böyle gülünç bir komplo iddiasının kamuoyuna sunulmasını ürkütücü" diye yorumladı. Sözcü
, Brüksel'in bu gelişmeye sessiz kalamayacağını da belirterek afişe afişle karşılık verileceğin söyledi ve Avrupa Birliği
'nin afişlerini tanıttı. Afişlerda "İleri sürüldüğü gibi biz-onlar ayrımı yok. Karar alınan masada Macaristan da oturuyor. ve Avrupa Birliği'nin, hiçbir şekilde üye ülkelerin sınır güvenliğine zarar verme niyetini yok" ifadeleri yer alıyor.
DURUM CİDDİ OLMASA SON DERECE GÜLÜNÇ Salı günü Brüksel'de yapılan AB Bakanları toplantısında, Macaristan'a karşı yaptırımları içeren ünlü yedinci maddenin uygulanması konusu da ele alındı.
AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Macar hükümetinin yeni propaganda kampanyasınıN "Durum bu kadar ciddi olmasa son derece gülünç olarak tanımlanabileceğini" söyledi.
Seçmenlerdeki milliyetçi duyguları körüklemeye yönelik kampanyanın AP seçimlerinde mülteci karşıtı Macar hükümetine birkaç puan getirebileceği görüşünü vurgulayan uluslararası siyaset uzmanları, bu seçimlerde Avrupa'nın tüm ülkelerinde mülteci karşıtı ve milliyetçi partilerin güçleneceğini öngörüyorlar.