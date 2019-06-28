Son Dakika Haberleri: AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında uzlaştı
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AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında uzlaştı

19 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.

AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında uzlaştı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.
AB Komisyonu, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile 2000'den beri devam eden ticaret anlaşması müzakerelerinde siyasi mutabakat sağlandığını açıkladı.
Buna göre, AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmı kaldırılacak.
AB ülkelerinin otomotiv, makina, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranları düşürülecek.
AB ve MERCOSUR çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak.
MERCOSUR ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.
Taraflar karşılıklı olarak coğrafi işaretleri ve menşe adlarını koruyacak.
Finans, ulaşım ve telekomünikasyon gibi hizmetlerin ticareti kolaylaştırılacak.
Bu aşamadan sonra taraflar anlaşmanın yasal metni ve teknik detaylarını tamamlayacak. AB Komisyonu yasal anlaşma metnini onay için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelere gönderecek.
AB, yaklaşık 280 milyon nüfuslu MERCOSUR ülkelerine yıllık 45 milyar avro civarında ihracat yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Uruguay, Güney Amerika, Avrupa Birliği, Ekonomi
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