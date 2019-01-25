Son Dakika Haberleri: AB ve NATO'dan "İsim Anlaşmasına" Destek

AB ve NATO'dan "İsim Anlaşmasına" Destek

36 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Yunan Parlamentosu'nun Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

AB ve NATO'dan
Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Yunan Parlamentosu'nun Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu Jean- Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Prespa Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin Yunan Parlamentosu'nun bugün attığı önemli adımı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

AB'nin en başından beri anlaşmaya destek verdiği anımsatılan açıklamada, tüm tarafların siyasi cesareti ve başarılı liderliğiyle bölgenin en köklü sorunlarından birinin çözülme yolunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın tam olarak uygulanmasının beklendiği belirtilirken, "Bugün Atina ve Üsküp, ortak AB geleceğimiz için yeni bir sayfa açtı." değerlendirmesi yapıldı.

"Makedonya'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmesini bekliyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Twitter'dan paylaştığı mesajda anlaşmanın Yunan Parlamentosu'nda onaylanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Anlaşmanın tüm bölge istikrarı ve refahı için önemli bir katkı sağladığını kaydeden Stoltenberg, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyeliğinin gerçekleşmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yunan Parlamentosu, bugün Makedonya ile "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı. Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması ile ülkenin AB ve NATO üyeliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Jean Claude Juncker, Makedonya, Avrupa Birliği, Güncel
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